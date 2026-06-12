Mexico City Stadyumu'nda futbolseverleri bir araya getiren A Grubu'nun bu ilk randevusunda, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çaldı. Tribünlerin büyük desteğini arkasına alan Meksika, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan ve adeta kartların havada uçuştuğu mücadeleden 2-0'lık net bir skorla galip ayrılarak turnuvaya üç puanla giriş yapan taraf oldu.

Karşılaşmaya oldukça arzulu başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü bulmakta gecikmedi. Mücadelenin henüz 9. dakikasında Güney Afrika savunmasının yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Erik Lira, kaptığı topla Julian Quinones'i buluşturdu. Ceza sahasına girer girmez şık bir vuruş yapan Quinones, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Meksika'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında farkı ikiye çıkarma şansını yakalayan Quinones'in 42. dakikadaki sert şutunda top direkten geri dönerken, takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Meksika, 49. dakikada gelişen tehlikeli atakta önemli bir avantaj yakaladı. Savunmanın arkasına sarkan Brian Gutierrez, ceza sahasına girmek üzereyken Sphephelo Sithole'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Wilton Sampaio bu pozisyonda Sithole'ye direkt kırmızı kartını göstererek Güney Afrika'yı sahada 10 kişi bıraktı. Eksilen rakibi karşısında baskısını artıran Meksika, 67. dakikada sağ kanattan Roberto Alvarado'nun yaptığı adrese teslim ortaya arka direkte şık bir kafa vuruşu yapan tecrübeli golcü Raul Jimenez ile skoru 2-0'a taşıdı.

Mücadelenin son bölümleri ise sertlik dozajının artmasıyla oldukça gergin anlara sahne oldu. Güney Afrika'da 84. dakikada Themba Zwane gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 9 kişi bırakırken, Meksika'dan Montes de 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi Meksika, açılış karşılaşmasında elde ettiği bu konforlu galibiyetle kendi taraftarı önünde Dünya Kupası serüvenine moralli bir başlangıç yapmış oldu.