Volkswagen Ticari Araç, 105 adet Crafter teslimatıyla bir kez daha gösterdi. Samsun’da düzenlenen teslim töreni kapsamında, 100 adet Crafter Ambulans, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 5 adet Crafter Hasta Nakil Aracı ise belediye tarafından kullanılmak üzere filoya dahil edildi.

Samsun’da düzenlenen törene; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ticaret Eski Bakanı Mehmet Muş ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar katıldı. Volkswagen Ticari Araç markasını temsilen Satış Müdürü Harun Göktaş, Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu teslim törenine katılırken, marka Filo Satış Yöneticisi Ali Bayer ile Doğuş Oto Filo ve Bağlantılı Araç Operasyonları Müdürü Volkan Ergün de marka pazarlama yöneticileri Gül Emel Saçbağlı ve Ece Şimşek ile beraber törende hazır bulundu.

Ambulans Segmentinin Güçlü Oyuncusu: Crafter

Volkswagen Crafter, yıllardır ambulans dönüşümlerinde Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekonomik işletme maliyetleri ve güçlü TDI motor seçenekleri sayesinde özellikle kamu kurumlarının yoğun talep gösterdiği bir model konumunda bulunuyor.

“Güvenlik ve Dayanıklılık Standartlarını Taşıyan Araç Çözümleri Sunuyoruz.”

Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Harun Göktaş, teslimata ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli yatırımı, Crafter’ın kamu hizmetlerinde yarattığı güveni ve yüksek performansını bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’nin birçok ilinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan Crafter ambulanslarımız, bu alandaki tecrübemizin en somut göstergesi” ifadesini kullandı.

“Crafter, kamu filolarının güvenilir tercihi olmaya devam ediyor.”

Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ise yaptığı açıklamada; “Volkswagen Crafter, gerek üstyapı dönüşüm uyumluluğu gerekse sunduğu sürüş ve güvenlik teknolojisiyle Türkiye’de ambulans segmentinin en güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ülke genelinde kamu kurumlarıyla iş birliklerini sürdürerek yüksek kalite, güvenlik ve dayanıklılık standartlarını taşıyan ürün çözümleri sunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen teslimat ile Volkswagen Crafter güçlü teknolojisi ve dayanıklılığıyla Türkiye’nin acil sağlık hizmetlerinde en çok tercih edilen modellerden biri olma iddiasını korudu.