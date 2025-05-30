Verilere göre, H-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 18,60’a ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,15’lik bir yükseliş kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise endeks yüzde 51,91 oranında artış gösterdi.

Hizmet Sektörlerinde Genel Artış Eğilimi Sürüyor

Alt sektörlere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık fiyat artışı yüzde 31,28 oldu. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 41,47, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 43,04, gayrimenkul hizmetleri yüzde 40,74, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 41,73, idari ve destek hizmetler ise yüzde 41,82 oranında yıllık artış gösterdi.

Aylık Bazda En Yüksek Artış Gayrimenkul Hizmetlerinde

Nisan ayında en dikkat çekici artış ise gayrimenkul hizmetlerinde yaşandı. Bu alandaki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 10,09 oranında yükseldi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96, bilgi ve iletişimde yüzde 3,29, mesleki ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 4,77 oranında artış kaydedildi.

Hizmet üretici fiyatlarındaki bu artışlar, hem sektör temsilcileri hem de hizmet alan tüketiciler açısından maliyet baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor.