Bu dikkat çekici yükseliş, özellikle artan sanayi talebi ve jeopolitik ticaret baskıları ile destekleniyor. Tongguan Jinyuan Futures analistlerine göre, gümüşün hem değerli maden hem de endüstriyel girdi olarak çift yönlü kullanım alanı, fiyatlardaki rallinin başlıca nedeni.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması, üreticileri alternatif metallere yönlendirdi. Bu gelişme, elektronik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda gümüşü daha cazip hale getirdi.

Analistler, talepteki bu artışın, geçtiğimiz dönemlerdeki durgunluğu hızla tersine çevirdiğini belirtiyor. Hem sanayi kullanıcılarının hem de güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisinin, gümüşteki yükselişi sürdüreceği tahmin ediliyor.