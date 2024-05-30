Ödeme orkestrasyonu ile, perakende firmaları sürdürülebilir büyüme sağlayabilir

Payten Teknoloji, yurt içi ve yurt dışında fintek ve sanal POS altyapısı sunduğu 35 banka ve fintek şirketinin yanı sıra, 50 binin üzerinde üye iş yeriyle Türkiye’nin en büyük online ödeme altyapısını yönetiyor. Yıllık adet bazında 2 milyarın üzerinde e-ticaret işlemine aracılık eden PCI DSS Level 1 uyumlu altyapısı üzerinden şirketlerin gelişen ihtiyaçlarına cevap veren tam kapsamlı çözümler sunuyor.

Türkiye’nin en kapsamlı online ödeme çözüm setini sunan Payten Payment Gateway, akıllı işlem yönlendirme, hata koduna göre yönlendirme, kart saklama, B2B tahsilat yönetimi, mutabakat çözümü, kapalı devre cüzdan, linkle ve karekod (QR) ile ödeme, çoklu ödeme (parçalı ödeme), alışveriş kredisiyle ödeme yöntemleri, alternatif ödeme yöntemleri, yurt dışı ödeme yöntemleri, Software only POS, gelişmiş anti-fraud çözümü, Secure IVR ve sektörde farklılık yaratan Payten Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) ile ödeme danışmanlığı çözümlerini tek ürünle ve 7/24 canlı destek hizmetiyle sunuyor.

Müşteri perspektifinden ödeme çeşitliliğinin önem arz ettiğini belirten Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu,

”Perakende e-ticaretinde, müşterilerin alışveriş sepetlerine ürün ekledikten sonra satın alma işlemini tamamlamadan terk etmeleri, işletmeler için yaygın ve ciddi bir sorun teşkil eder. Araştırmalara göre, müşterilerin %40’tan fazlası ödeme adımında tercih ettiği ödeme yönteminin olmaması durumunda alışverişten vazgeçiyor. E-ticaret sitenizde çok farklı ödeme seçenekleri sunarak, kişisel tercihlerine uygun şekilde ödeme yapmalarına olanak tanıyarak işletmeniz için satış dönüşümü ve müşteri memnuniyeti oranlarını artırabilirsiniz. Kredi ve banka kartlarının yanı sıra, alışveriş kredisi ile ödeme, e-cüzdanlar, çoklu ödeme (parçalı ödeme), link ve QR kod ile ödeme ve alternatif ödeme yöntemleri sunarak alışveriş tamamlanma oranlarını artırabilirsiniz.”dedi.