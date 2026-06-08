Geçtiğimiz hafta ons bazında sert bir kayıp yaşayan değerli metal, jeopolitik risklerin yumuşaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde de satıcılı seyrini koruyan ons altın piyasası, iç piyasadaki sarrafiye ve gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekiyor. Haftanın ilk saatlerinde 4.300 dolar sınırına kadar geri çekilen ons altın, hem yurt içindeki küçük yatırımcının hem de büyük fon yöneticilerinin yakın takibinde yer alıyor.

İç piyasada ise serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre gram altın güne 6.393 lira seviyelerinden başlangıç yaptı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarrafiye grubunda da düşüş trendinin yansımaları açıkça görülüyor. Güncellenen verilere göre çeyrek altın 10.614 liradan, yarım altın ise 21.219 liradan alıcı buluyor. Birikimlerini büyük ölçekli tutmak isteyenlerin tercih ettiği tam altın satış fiyatı 42.300 lira seviyesine gerilerken, Cumhuriyet altını 42.340 liradan işlem görüyor. Yatırımcının gözdesi olan yüksek montanlı gremse altın ise haftaya 106.076 lira seviyesinden giriş yaptı. Analistler, küresel piyasalarda dolar endeksinin gücünü koruması ve emtia piyasalarındaki kar realizasyonlarının devam etmesi durumunda altındaki bu gevşeme eğiliminin bir süre daha gündemde kalabileceğini ifade ediyor.