Golden Global Yatırım Bankası, etkin bilanço yönetimi ve etkin iş stratejisi doğrultusunda 2025'in ilk çeyreğinde de yerel ve uluslararası piyasalarda paydaşlarına değer oluşturarak istikrarlı büyümesini sürdürdü. 31 Mart 2025 itibarıyla aktif büyüklüğünü 17,2 milyar TL'ye ulaştıran Golden Global Yatırım Bankası, aynı dönemde 155 milyon TL net kâr elde etti ve ekonomiye toplam 14,3 milyar TL finansman desteği sağladı.

155 MİLYON TL NET KÂR VE 14,3 MİLYAR TL FİNANSMAN DESTEĞİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME!

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter “Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve yurt içindeki makroekonomik gelişmeleri yakından takip ederken bu dinamik ortamda paydaşlarımıza değer katma misyonumuz doğrultusunda” çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Yeter, Golden Global Yatırım Bankası’nın etkin bilanço yönetimi, aktif ve pasif kalemler ile kâr kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi sayesinde hızlı değişen piyasa koşullarında sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğini vurguladı.

Yeter, “Hızlı değişen yerel ve uluslararası ekonomik ve finansal dinamiklere zamanında ve doğru tepkiler vererek aktif büyüklüğümüzü 2024 yıl sonuna göre %8 oranında artışla 17,2 milyar TL’ye yükselttik. Net kârımız ise 155 milyon TL olarak gerçekleşti. Ekonomiye sağladığımız finansman desteği, nakdi kredilerde 2024 ilk çeyreğine göre %120 artışla 8,2 milyar TL, gayri nakdi kredilerde ise %54 artışla 6,1 milyar TL olmak üzere toplamda 14,3 milyar TL oldu.”

ULUSLARARASI FAİZSİZ FİNANS PİYASALARINDA ARTAN ETKİNLİK

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlama vizyonuyla kira sertifikası (sukuk) ihraçlarında düzenli ve istikrarlı büyümesine devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“2024 yılında TL cinsinden 1,5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında üç kira sertifikası ihraç ettik. Ayrıca, uluslararası sukuk programı çerçevesinde ABD doları ve avro cinsinde toplamda 6 milyar TL eş değerinde sukuk ihracı gerçekleştirdik. 2025 yılı itibarıyla ise, yabancı para cinsinde 30 milyon avro ile başladığımız ilk sukuk işlemimiz sonrasında 750 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracımızı da yüksek bir yatırımcı talebiyle ve başarıyla tamamladık. 2025 yılı içinde, 5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihraçlarına devam edeceğiz.

Yavuz Yeter Golden Global Yatırım Bankası'nın uluslararası iş birliklerine de dikkat çekerek: “13 Şubat 2025 tarihinde, TCMB’nin de kurucuları arasında yer aldığı The International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) Kısa Vadeli Sukuk Programı’nda 'Piyasa Yapıcı' bankalardan biri olarak önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği, bankamızın uluslararası faizsiz finans piyasalarındaki etkinliğini pekiştirmektedir" dedi.