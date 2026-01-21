Trump, paylaşımların ardından yaptığı açıklamada, mesajların kendi politikalarının doğruluğunu teyit ettiğini savundu.

Trump’ın paylaştığı mesajlarda, Suriye başta olmak üzere İran, Ukrayna ve Grönland gibi kritik başlıklara ilişkin dikkat çekici ifadeler yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Trump’a gönderdiği mesajda, Suriye konusunda ortak görüşte olduklarını vurguladığı ve Davos Zirvesi sonrasında Paris’te geniş katılımlı bir G7 toplantısı düzenlenebileceğini belirttiği görüldü. Macron’un mesajında, Ukrayna, Danimarka, Suriye ve Rusya’nın da davet edilebileceği bir toplantı ve Trump’a Paris’te akşam yemeği önerisi dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise mesajında, Trump’ın Suriye’de attığı adımları “inanılmaz” olarak nitelendirdi. Rutte, Davos’taki medya temaslarında Trump’ın Suriye, Gazze ve Ukrayna’daki çalışmalarını öne çıkaracağını belirterek, Grönland konusunda bir çözüm yolu bulmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Trump, ABD basınına verdiği röportajda, bu mesajları yayımlamasının nedenini “destek gördüğünü göstermek” olarak açıkladı. Trump, “Bu mesajlar benim görüşümü doğruladı. ‘Haydi buluşalım, şunu yapalım, bunu yapalım’ diyorlar. Bu, haklı olduğumu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“DEAŞ’lı Firarları Durdurduk” İddiası

Trump, açıklamalarında Suriye’de DEAŞ’lı teröristlerin cezaevlerinden firar ettiği iddialarına da değindi. Söz konusu firarların kendi girişimleri sayesinde engellendiğini öne süren Trump, “Bir hapishaneden firar vardı. Avrupalı teröristler kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu dün oldu” dedi.

Trump, Suriye hükümeti ve “Suriye’nin yeni lideri” ile iş birliği yapıldığını belirterek, firar eden tüm DEAŞ’lıların yakalanarak yeniden cezaevine konulduğunu söyledi. “Bunlar dünyanın en kötü teröristleriydi ve hepsi Avrupalıydı” diyen Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını savundu.

SDG Detayı Dikkat Çekti

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin, Haseke’deki Şeddadi Hapishanesi’nde tutulan DEAŞ üyelerini serbest bıraktığı iddia edildi. Suriye ordusunun başlattığı operasyon sonucunda, serbest bırakılan 120 DEAŞ’lıdan 81’inin yakalanarak yeniden cezaevine gönderildiği bildirildi.

Trump’ın özel mesajları kamuoyuyla paylaşması ve Suriye’ye ilişkin iddiaları, Washington’da ve uluslararası diplomasi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.