Türkiye genelinde fındık rekoltesinde yaşanan düşüş, serbest piyasada fiyatlara yansımaya devam ediyor. Zirai don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısı gibi üretimi etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bu yıl fındık rekoltesinde ciddi düşüş yaşandı. Arzın azalmasıyla birlikte serbest piyasada fındık fiyatları kısa sürede 350-360 liralara kadar yükseldi. Ancak son günlerde fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşanarak, 300-325 lira aralığına oturdu.

Giresun’da fındık tüccarları, 10 Ekim itibarıyla Giresun kalite fındığa 305 ila 315 lira, Levant kalite fındığa ise 295 ila 300 lira arasında fiyat veriyor. Öte yandan FİSKOBİRLİK Giresun Kooperatifi, 50 randıman fındık için kilogram başına 327 lira fiyat belirledi. Ayrıca üreticilere randıman başına 6 lira 54 kuruş fiyat farkı ödeneceği açıklandı.