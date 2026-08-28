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Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçında VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak. Malec'e, AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, saat 21.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Pawel Malec oldu.

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