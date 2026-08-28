Trabzonspor'da Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan teknik direktör krizinde yeni bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisine deplasmanda 4-0 mağlup olan bordo-mavililer Avrupa Ligi'ne veda ederken, Teknik Direktör Fatih Tekke maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifa kararını kabul etmedi.

Yönetimden net mesaj

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, Tekke'nin kararının karşılaşmanın ardından yaşanan ağır mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla alındığı belirtildi.

Kulüp yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Tekke'nin Süper Lig'de oynanacak Amedspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacağı bildirildi.

İstifasını canlı yayında duyurmuştu

Ferencvaros karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, alınan ağır yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyerek görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Tekke, kararını yönetimle paylaşmadan önce canlı yayında kamuoyuna duyurdu. Deneyimli teknik adam, karşılaşmada alınan sonucun kendisi açısından kabul edilebilir olmadığını ifade ederek sorumluluğu üzerine aldığını belirtti.

Trabzonspor Avrupa Ligi'nden elendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Rövanşta ise Macaristan'da 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, toplam 5-0'lık skorla Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Trabzonspor'un Avrupa macerası ise UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Amedspor maçında takımın başında olacak

Trabzonspor yönetiminin istifayı kabul etmemesiyle birlikte Fatih Tekke'nin görevine devam etmesi kesinleşti. Tekke, ligde oynanacak Amedspor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkacak.

Böylece bordo-mavili kulüpte dün gece yaşanan istifa krizi, yönetimin kararıyla şimdilik sona ermiş oldu.