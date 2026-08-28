Trendyol 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü, Manisa FK'ya konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Manisa FK'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürüyor. Yüksek tempoda gerçekleşen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli performansları dikkat çekiyor. Sezonun ilk galibiyetini alarak ligdeki çıkışını başlatmak isteyen Bodrum FK, Manisa deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

'Galibiyetle dönmek istiyoruz'

Galibiyet hedeflediklerini ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, 'Lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. 3 maçta 2 puan, beklentimizin altında. Ama oyuncu grubuma güveniyorum. Çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Daha fazlasını nasıl yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye üstünde duruyoruz. Son maçta da, Muğla derbisi yani fair-play içerisinde güzel bir maç oldu. Maça istediğimiz gibi başlamadık ama sonucunda zaman zaman oyunun hakimiyetini sağladığımız, 3. bölgede sonuçlandırmada sıkıntı yaşadığımız bir süreç oldu. Şimdi o maçı kapattık. Manisa da lige iyi başlayan, 3 maçta 7 puanı olan, ofansif anlamda güçlü bir takım, iyi bir takım. Geçen seneki kadrosunu koruyup üstüne 3-4 tane de takviye yapan bir takım. Analizlerimizi yaptık ama biz kendimiz gibi, beklentilerimize cevap verdiğimiz şekilde olursa orada inşallah hedefimiz ligin ilk 3 puanını almak olacak. İnşallah orada istediğimiz çalışmaları yapacağız. Orada da galibiyetle dönmek istiyoruz' dedi.