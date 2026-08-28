Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ile beraberindeki heyet, Fransa'nın Chamonix kasabasında düzenlenen UTMB World Series Büyük Finali'ni yerinde takip etti. Heyet, 11-13 Eylül tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilecek Kaçkar by UTMB organizasyonunun daha başarılı geçmesi için Chamonix'de edindiği deneyimleri Rize'deki organizasyona yansıtacak.

UTMB World Series'in Türkiye ayağı olan Kaçkar by UTMB için geri sayım sürerken, Rize'den bir heyet organizasyonun doğduğu Fransa'nın Chamonix kasabasını ziyaret etti. Mont-Blanc Dağı eteklerinde gerçekleştirilen UTMB World Series Büyük Finali'ni takip eden heyet, yarışların düzenlendiği parkurları, istasyonları ve müdahale alanlarını inceleme fırsatı buldu.

8 farklı kategoride düzenlenen yarışlara 11 binden fazla sporcu katılırken, etkinlik festival havasında gerçekleştirildi. Chamonix'deki organizasyonu yerinde takip eden Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, elde ettikleri tecrübelerin Kaçkar by UTMB'ye katkı sağlayacağını söyledi. Kurt, UTMB'nin 58 farklı lokasyonda düzenlendiğini belirterek, 'UTMB'nin doğduğu topraklardayız. Bu yıl Rize'de Kaçkar by UTMB'nin ikincisini gerçekleştireceğiz. Burada hem istasyonları hem parkurları hem de müdahale alanlarını gözlemleme şansımız oldu. Biz de 58 farklı lokasyonla rekabet halindeyiz. 'Yapıyorsak en iyisini yapalım' arzusundayız. Büyük Final'i yerinde takip etmemiz, bizim bakış açımızı da geliştiriyor. Burada elde edeceğimiz izlenimlerle Kaçkar by UTMB'ye katkı sağlayacağız' dedi.

'Tüm sporcuları Kaçkar by UTMB için Rize'ye davet ediyoruz'

Kaçkar by UTMB'nin sürdürülebilir bir organizasyon haline gelmesi için tecrübeli organizasyonların incelenmesi gerektiğini ifade eden Kurt, 'Biz 5 yıllık bir proje doğrultusunda yola çıktık. Her yıl üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor. Rize'nin kendine has özellikleri var. Biz, şehrimizin güzelliklerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada spor ve turizm profesyonelleri ile sporcuları Rize'ye davet etme fırsatı yakaladık. Şehrimize gelecek olanlara misafirperverliğimizi, ulaşım kolaylığını ve konaklama konforunu vadediyoruz. Bu işi el ve gönül birliğiyle iş birliğine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tüm sporcuları Kaçkar by UTMB için Rize'ye davet ediyoruz' diye konuştu.

Ramazan Öztürk: 'Çamlıhemşin Ayder'de böyle bir organizasyon olması müthiş'

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk de Chamonix'deki organizasyonun spor turizmi açısından önemine dikkat çekti. Etkinliğin festival havasında geçtiğini belirten Öztürk, Kaçkar by UTMB'nin Rize ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi. Öztürk, 'Harika bir organizasyon. Bunun bir parçası olduğumuz için bizler de çok mutluyuz. Kaçkar by UTMB, 5 yıl boyunca Rize'de yapılacak. İyi ki Rize'de bu adım atılmış. Hem şehrimize hem de ülkemize çok büyük kazanımları olacak. Çamlıhemşin Ayder'de böyle bir organizasyon olması müthiş. İnanıyorum, bu yıl da büyük bir katılım olacak. Dünyanın her yerinden sporcular Rize'ye gelecek. Rize'de sporcuları harika bir doğa bekliyor' ifadelerini kullandı.

Rize'de gerçekleştirilen spor çalıştayının ardından farklı branşlarda organizasyonlar düzenlendiğini aktaran Öztürk, 'Ultra trail yarışlarının yanı sıra dağ bisikleti, rafting ve yamaç paraşütü gibi branşlarda da organizasyonlarımız var. Bu etkinliklerle şehrimizin spor turizmine zirve yaptıracağız' dedi.

Alper Avluk: 'Bizim destinasyonumuz çok geniş'

Rize Kültür ve Turizm İl Müdürü Alper Avluk ise Ayder ve Kaçkarlar'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek, bölgenin ultra trail sporcuları için önemli bir destinasyon olduğunu söyledi. Mont-Blanc ile Kaçkarlar arasında farklılıklar bulunduğunu belirten Avluk, 'Ayder'den başlayan Kaçkar by UTMB, başka yaylalar ve şelalelerden geçtikten sonra karlı bölümlere geliyor. Bizim destinasyonumuz çok geniş. Kaçkar by UTMB'yi geçtiğimiz yıl ilk kez düzenledik. Her şeyin ilki zordur. Yarıştan kısa süre önce doğal afet yaşadı Rize. Fakat bunun üstesinden gelip uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Yarışların bu yıl daha huzurlu, keyifli ve mutlu geçeceğine inanıyorum' diye konuştu.

Geçen yıl bölge halkının sporcularla iyi bir bağ kurduğunu ifade eden Avluk, 'Bütün ultra trail sporcularını Kaçkar'a davet ediyorum. 11-13 Eylül'de mutlaka Rize'de buluşalım. Bölgemizin insanı, geçtiğimiz yıl sporcularla iyi bir bağ kurdu. Herkes bu organizasyonu kabullenip sahiplendi' dedi.