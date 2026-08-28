Sinop'ta düzenlenen 15 Temmuz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda dereceye giren Tekirdağlı sporcular, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından makamında kabul edildi.

15-18 Temmuz tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Tekirdağ Yavuzspor Kulübü sporcusu Öykü Sena Garip kızlar 57 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Çerkezköy Lider Spor Kulübü sporcusu Adem Kızılkaya ise erkekler 50 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada elde edilen derecelerin ardından başarılı sporcular Öykü Sena Garip ve Adem Kızılkaya, Taekwondo Antrenörü Özkan Akkaya ve Tekirdağ Taekwondo İl Temsilcisi Semih Aybek, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Soytürk, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, 'Sizleri, ailelerinizi ve sizleri yetiştiren antrenörlerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum' dedi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de hazır bulundu.