Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, transfer çalışmalarında önemli bir hamle yaptı. Denizli temsilcisi, Amerikalı forvet John Meeks ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yukatel Denizli Basket, kanat rotasyonunu John Meeks ile güçlendirdi. Skorer kimliği ve dış şut tehdidiyle öne çıkan Amerikalı oyuncunun, Denizli ekibinin hücum organizasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

16 Mart 1999 doğumlu olan Meeks, 1.97 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Avrupa'da başlayan Amerikalı oyuncu; Finlandiya, Hollanda, Porto Riko ve İsrail'de forma giydi. Kouvot ile başlayan Avrupa kariyerinde Donar Groningen, Santeros de Aguada ve Bnei Herzliya gibi takımların formasını giyen Meeks, farklı basketbol kültürlerinde edindiği deneyimle dikkat çekti. John Meeks, 2025-26 sezonunda Galatasaray MCT Technic formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti. Sarı kırmızılı ekipte 33 lig maçında görev alan Meeks, maç başına 18 dakika 33 saniye süre aldı. Amerikalı forvet bu karşılaşmalarda 6,61 sayı ve 2,79 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Özellikle üç sayı çizgisinin gerisindeki yüzdesiyle dikkat çeken Meeks, sezon genelinde yüzde 37 civarında üçlük isabeti yakaladı.

Denizli maçında da etkili olmuştu

Meeks'in Türkiye kariyerinde Denizli'ye karşı sergilediği performans da dikkat çekti. 23 Nisan 2026'da oynanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Galatasaray karşılaşmasında Amerikalı oyuncu 17 sayı ve 4 ribaund üreterek takımının deplasmandaki 90-80'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu performans, Meeks'in yeni takımı Yukatel Denizli Basket açısından da dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor

Yukatel Denizli Basket'in John Meeks transferiyle özellikle kanat rotasyonunda hem skor hem de dış şut anlamında önemli bir takviye yapması bekleniyor. Çember çevresinde etkili olabilmesinin yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden de tehdit oluşturabilen Meeks'in, yeni sezonda Denizli ekibinin hücum yükünü paylaşması hedefleniyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, Meeks transferiyle birlikte yeni sezon öncesinde dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Amerikalı oyuncunun Denizli temsilcisindeki performansı, takımın yeni sezondaki hedefleri açısından merakla bekleniyor.