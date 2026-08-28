AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var' dedi.

AK Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 'Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye' programının tanıtımını düzenledi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve istikrarın sürdürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Programın hazırlık sürecinin teşkilatlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ifade eden Büyükgümüş, Türkiye'nin farklı bölgelerinde vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirilmesinin ve toplumun çeşitli kesimleriyle temasların artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci ile güçlü bir duruma geleceğinin altını çizen Büyükgümüş, 'Çerçeve Yasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin 467 oy ile kabul edilmesinin değerli olduğunu vurguladı. Erken seçim konusuna da değinen Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesinin yapılabileceğini fakat şu an gündemlerinde erken seçim olmadığını sözlerine ekledi.

'Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var'

Terörsüz Türkiye süreci neticesinde Türkiye'nin hem iç hem dış politikada güçlü bir yola gireceğini belirten Büyükgümüş, '25 yılda olduğu gibi daha nice yıllar AK Partimizin Türkiye'de siyasete damgasını vurduğu, varlığıyla, duruşuyla ve sözüyle ana istikameti oluşturduğu bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu toplantımızın görkemi ve burada oluşan heyecanın da tüm bu sürece kapı aralayacağı kanaatindeyiz. Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Bu konuda kabinemizin hazırlıkları var. Partimizin hazırlıkları var. Oluşacak olan huzur ortamının ve güçlenen kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve yeni imkanlarla buluşması için yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz. Tüm kadromuzla sahada bu fikri ve bu fikir etrafındaki gözlemlerimizi milletimizle paylaşacağız. Bizim Cumhur İttifakı olarak diğerlerinden en önemli farkımız, milletimizin tamamına hitap etmemizdir. Biz toplumun yüzde 100'üne konuşuruz ve yüzde 100'üne sesleniriz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Bununla birlikte şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sürekli ziyaret edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz' diye konuştu.

'Türkiye'de konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yok'

Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlarla veya desteklemeyenlerle de istişare içinde olduklarını ifade eden Büyükgümüş, 'Milletimizin tüm kesimlerinin desteğini, duasını ve oyunu almak bizim için esastır. Mecliste en sert eleştirileri dile getiren isimlerle de grup yönetimimiz ve ilgili arkadaşlarımız bir araya geldiler. Onlarla toplantılar gerçekleştirerek yasanın meclise sunulmadan önce neyi içerdiğini ve neyi ifade ettiğini paylaştık. Onların da düşüncelerini aldık. Bu yasa teklifinin TBMM'den 467 evet oyun almasını ben ayrıca değerli buluyorum. Demek ki ne kadar birbirimize zıt da olsak Türkiye'de konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yok' şeklinde konuştu.

'Bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var'

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesinin yapılabileceğini söyleyen Büyükgümüş, 'Biz seçim varmış veya yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ve neye adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadroyla çalışıyoruz. Seçimin var olması ya da olmaması bizim açımızdan bir farklılık oluşturmuyor. Ben birçok platformda ifade ettim. Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var' ifadelerini kullandı.