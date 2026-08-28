İç piyasada ise gram altın 7 bin 107 TL seviyesinden güne başladı. Çeyrek altın 11 bin 591 TL, yarım altın ise 23 bin 174 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın piyasasında gözler Fed'de

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli başlıklardan biri Fed’in para politikasına ilişkin beklentiler olmaya devam ediyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısında vereceği mesajların, ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor. Piyasalarda Fed’in enflasyonla mücadele yaklaşımına ilişkin belirsizlik sürerken, Warsh’ın daha sıkı para politikasına işaret eden açıklamalarının altın üzerinde ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Altın, hafta içinde üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerini gördükten sonra kâr satışlarının da etkisiyle geri çekildi. Reuters'a göre spot altın cuma günü yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 4.576 dolar seviyesine geriledi.

28 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Türkiye'de yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinde günün ilk fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 7.107,08 TL

7.107,08 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 11.591,00 TL

11.591,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 23.174,00 TL

23.174,00 TL Tam altın satış fiyatı: 45.903,26 TL

45.903,26 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.179,00 TL

46.179,00 TL Gremse altın satış fiyatı: 115.110,16 TL

115.110,16 TL Ons altın satış fiyatı: 4.579,85 dolar

Gram altın 7 bin 100 TL'nin üzerinde

Haftanın son işlem gününde gram altın 7 bin 107 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altında yaşanan gerilemeye karşın dolar/TL kurundaki hareketlilik, yurt içindeki altın fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Piyasaların bugün özellikle Jackson Hole'dan gelecek mesajlara odaklanması bekleniyor. Warsh'ın konuşmasında faiz politikasına ilişkin vereceği sinyallerin ons altının yanı sıra gram altın ve diğer fiziki altın fiyatlarında da hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor.