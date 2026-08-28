Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesinde vatandaşları maça davet etti. Ayrıca, Kayserispor coşkusu şehir de hakim olurken, caddeler Kayserispor'un bayrakları ile donatıldı.

Ligde çıktığı 3 maçı da kazanan, kalesinde hiç gol görmeden nağmağlup 1.'lik koltuğunda oturan Kayserispor, yarın sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, önemli maç öncesinde tüm Kayserilileri maça davet etti. Kayserispor coşkusunun hakim olduğu şehirde ayrıca, caddeler kulübün bayrakları ile donatıldı. Yarın 19:00'da başlayacak maça gitmek isteyen vatandaşlara da raylı ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi.

Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin markası Kayserispor için şimdi birlik zamanı. Bursaspor maçında Kadir Has Stadyumu'nda buluşuyoruz' paylaşımı yaparak, sosyal medya hesaplarından da coşkulu bir video paylaştı.