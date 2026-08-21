Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi Türkiye’nin önemli altyapı projelerinde teknoloji ve çözümler sunan şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması planlanıyor.

Akıllı ulaşım sistemlerinde yaklaşık 21 yıl önce ithalatla başlayan yolculuğunu, bugün şirket bünyesinde geliştirilen yazılım ve teknoloji altyapısı ile yerli teknoloji geliştirme ve mühendislik kabiliyetine dayalı entegre çözümlere taşıyan İntetra Teknoloji; faaliyetlerini akıllı ulaşım sistemleri, ücret toplama ve fintech ile raylı sistemler olmak üzere üç ana iş dikeyinde sürdürüyor.

SPK onayıyla birlikte sermaye piyasalarına adım atmaya hazırlanan şirketin halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak üzere toplamda 40 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arzla birlikte şirketin sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılacak.

Halka arz fiyatı 53,60 TL olarak belirlenirken, arz işlemi Bulls Yatırım liderliğinde Borsa’da Satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak planlanırken, halka arz büyüklüğünün 2 milyar 144 milyon TL olması bekleniyor.

Türkiye’den dünyaya uzanan entegre mobilite teknolojileri

Türkiye’nin yanı sıra ABD, Danimarka, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya’daki yerleşik ofisleri ve temsilcilikleriyle faaliyet gösteren İntetra Teknoloji; Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), Ücret Toplama ve Fintech (ETC) ve Raylı Sistemler (RAIL) alanlarında geliştirdiği teknoloji ve çözümleri ortak bir teknoloji ve veri omurgası üzerinde bir araya getiriyor. Şirket, yalnızca ekipman sağlayan veya proje kuran bir sistem entegratörü olmanın ötesinde; teknolojiyi geliştiren, üreten, sistemi entegre eden, kuran, işleten ve yöneten uçtan uca bir mobilite teknolojileri platformu olarak konumlanıyor. Kazakistan Bakad Otoyolu Projesi, Azerbeycan Otoyol Projeleri, Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Otoyolları, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi önemli projelerde ürün, hizmet, teknoloji ve çözümler sunuyor.

Birçok farklı ülkede üstlendiği projelerle uluslararası büyümesini sürdüren İntetra, Türkiye’de oluşturduğu mühendislik ve teknoloji birikimini farklı coğrafyalara ölçeklemeyi hedefliyor. Şirket, veriye dayalı, güvenli ve sürdürülebilir mobilite teknolojilerini küresel pazarlara taşıyarak uluslararası faaliyetlerini ve teknoloji platformunun erişimini genişletmeyi amaçlıyor.