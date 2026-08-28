Trendyol Süper Lig'de Ankara'yı temsil eden Gençlerbirliği, formasına sezonluk göğüs sponsoru bulamadı.

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği, göğüs sponsoru bulamadı. İlk 2 maçında farklı göğüs sponsorlarıyla saha çıkan kırmızı-karalar, 3. maçına da farklı bir göğüs sponsoruyla çıkacak. Kulüpten edinilen bilgilere göre, henüz sezonluk bir göğüs sponsoru anlaşması yapılmadı. Ankara ekibi, geçici göğüs sponsorluklarıyla maçlara çıkarken Galatasaray'ın göğüs sponsorunun bir Ankara firması olması ise dikkat çekti.

Başkent ekibi, kalıcı bir sponsorluk için çalışmalarını sürdürüyor.