Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan işbirliği çerçevesinde, 35 yaş altındaki genç girişimcilere toplamda 6,25 milyar lira kredi sağlanacağı açıklandı. Bu kredi, EBRD'nin bankalar aracılığıyla sunacağı kaynaklar ve Hazine destekli kefalet sistemiyle teminat altına alınacak. Bakan Şimşek, bu destek paketinin gençlerin iş kurma ve işletmelerini büyütme yolunda karşılaştıkları finansal engelleri aşmalarına yardımcı olacağını belirtti.

Destek paketinin, genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade eden Şimşek, teminat desteği sağlayarak girişimcilerin daha iyi koşullarda kredi alabilmelerini sağlayacaklarını vurguladı. Bu paket aracılığıyla, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük şirket sahipleri ve yöneticileri, teminat üst limiti 85 milyon lira olan kredilerden faydalanabilecek. Teminat oranı ise %80 olarak belirlendi.

Bu adım, Türkiye'nin genç girişimcilerini daha güçlü ve sürdürülebilir işletmeler kurmaya teşvik ederken, aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.