HABER: ALİ KARABAŞ

Uluslararası iş birlikleri ve yerel çözümler, Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmede stratejik rol oynarken; Solar+Storage NX 2024 ile eş zamanlı düzenlenen NextGen Mobility Expo Fuarı ve ODTÜ-GÜNAM’ın düzenlediği workshop gibi etkinlikler, sektör profesyonellerini en yeni gelişmelerle buluşturdu. Yerli ve yabancı markaların sektöre daha fazla katılımıyla Türkiye, sürdürülebilir enerji ve mobilite çözümlerinde küresel rekabet gücünü artırıyor.

Solis Renewable Hub tarafından organize edilen ve GENSED’in desteğiyle 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Solar+Storage NX 2024 Fuarı, enerji depolama ve güneş enerjisi sektöründeki oyuncular ile yatırımcıları bir araya getirdi. Üç gün süren etkinlikte, sektördeki en yenilikçi teknolojiler ve stratejik çözümler paylaşılarak profesyoneller için ilham verici bir platform yaratıldı.

Fuarda, büyük ölçekli güneş projelerinin hız kazanmasının yanı sıra Türkiye’de enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç üzerinde önemle duruldu. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve temiz enerji kapasitesini artırmak için depolama teknolojilerinin stratejik önemini vurguladı. Bu kapsamda, düzenleyici değişikliklerin yapılması ve büyük ölçekli enerji projelerinde izin süreçlerinin hızlandırılması gerekliliği dile getirildi​.

Türkiye’de enerji altyapısı güçleniyor

Solar+Storage NX Fuarı, Türkiye’nin enerji altyapısını modernize ederek güneş enerjisi sektöründe büyük ölçekli projelerin hızla devreye alınmasının önemine vurgu yaptı. Fuarda bu mesajı öne çıkaran GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, Türkiye’nin enerji dönüşümünde güneş enerjisi ve depolama çözümlerinin kilit rol oynadığını belirtti. Bu dönüşümle Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine daha hızlı ulaşabileceğini vurgulayan Tolga Murat Özdemir, özellikle büyük ölçekli projelerin hız kazanması için planlama süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerin yatırım potansiyelini artıracağını ifade etti. Ayrıca, mevcut altyapının modernizasyonuyla güneş enerjisinin daha verimli kullanılabileceğine dikkat çekti.

Solis Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel ise Türkiye’deki enerji sektörünün büyük ölçekli batarya enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacını vurguladı. Son yıllarda bu alanda kaydedilen ilerlemelerle birlikte 2024 yılı sonunda devreye girmesi beklenen projelerin, ülkemizin enerji şebekesini daha dayanıklı hale getireceğini belirtti. Feraye Gürel, yerel ve uluslararası firmaların Solar+Storage NX gibi etkinlikler aracılığıyla iş birliği kurmasının, sektörde sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti. Bu iş birliklerinin Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlama yolunda atılacak adımlarda kritik bir rol oynayacağını dile getirdi​.

Enerji depolama ile güneş enerjisinde sürdürülebilir verimlilik

Güneş enerjisi verimliliğinin ancak depolama çözümleri ile sürdürülebilir hale geleceğini belirten GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan, "Son iki yılda fuarımıza sadece güneş enerjisi değil, enerji depolama teknolojilerini de ekledik. Bu ekosistemin önemli bir parçası olan elektrikli araçlar, batarya sistemleriyle entegre edilerek güneş enerjisinin daha verimli kullanılmasına olanak sağlıyor" dedi. Erkan, enerji depolama sistemlerinin yerel çözümlerle geliştirilmesinin ve yenilikçi yazılımlarla güvenli hale getirilmesinin Türkiye’nin enerji altyapısına güç katacağını ifade etti.

Ticari ve endüstriyel depolama çözümlerinde büyüyen potansiyel

Fuarda süresince düzenlenen konferanslarda, Türkiye’de büyük ölçekli projelerin yerel yönetimlerle iş birliği içinde yürütülmesi gerektiği, bu sayede maliyet avantajı sağlanabileceğinin altı çizildi. Yerel yönetimlerin finansal kaynak eksikliği bazı projelerde zorluklar yaratırken, bu zorlukların giderilmesiyle projelerin hız kazanabileceği dile getirildi. Özellikle ticari ve endüstriyel (C&I) depolama çözümleri fuarda yoğun ilgi gördü. Hem yerli hem de uluslararası firmalar bu segmentteki büyüme potansiyeline odaklanarak Türkiye’deki enerji altyapısını güçlendirme amacı taşıdıklarını gösterdi.

Türkiye’nin büyük ölçekli batarya enerji depolama sistemlerine (BESS) yapacağı yatırımların, enerji arz güvenliğini sağlama ve şebeke esnekliğini artırma yolunda kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca, yerli markaların geliştirdiği depolama çözümleri, enerji dönüşümünde önemli bir unsur olarak görülüyor ve sektörün daha bağımsız hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor​.

“ Enerji sektörünün bir araya gelmesi alt yapıyı güçlendirerek sektörel büyümeyi hızlandırıyor”

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında 2035 yılına kadar 90.000 MW güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedeflerken, Solar+Storage NX gibi etkinliklerin bu hedefe katkı sunduğu belirtildi. GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan, fuarın sunduğu fırsatlara dikkat çekerek fuar süresince sektördeki güncel sorunların ve çözüm yollarının kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti. Bu tür etkinliklerin, enerji altyapısını güçlendirerek sektörel büyümeyi hızlandırdığını vurguladı.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan

Fuarda Türkiye’nin enerji kaynaklarını güvence altına alma ve sürdürülebilirliği sağlama yolunda atılması gereken adımlar da ele alındı. Enerji depolama sistemlerine yapılacak yatırımların kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına olanak tanıdığı ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığını artırma potansiyeline katkı sunduğu ifade edildi. Yerli üretimin artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması için devlet desteğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu adımların, Türkiye’nin enerji alanında dışa olan bağlılığını azaltması ve kendi kaynaklarına dayanarak güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası iş birlikleri ve teknolojik inovasyonlar

Solar+Storage NX 2024, Türkiye’nin enerji hedeflerine katkı sağlamayı amaçlayan yerel ve uluslararası firmaları bir araya getirerek, sektörde önemli iş birlikleri için de ortam hazırladı. Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yerel ve küresel çapta gerçekleştirilen görüşmelerle yeni projelerin temelleri atıldı.

Fuarın önde gelen katılımcılarından Vestel, Smart Güneş Teknolojileri, Sungrow ve HDA Power, Kontek Enerji, CW Enerji ve T Dinamik, enerji depolama çözümleriyle fuarda dikkat çekerek, büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde inovatif teknolojilerini sergiledi. Bu çözümler, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstleniyor. Özellikle batarya depolama sistemleri ve hibrit enerji çözümleri gibi yenilikçi teknolojiler, Türkiye’nin enerji altyapısını desteklemek için ideal çözümler olarak öne çıktı​.

Aynı zamanda, NextGen Mobility Fuarı’nın katılımcı firmaları arasında yer alan Çinli Hongqi, Hyundai, Jaecoo ve Otovınn gibi uluslararası markalar; elektrikli araç ve şarj altyapısı çözümlerini tanıtarak fuarın mobilite sektörüne katkısını gözler önüne serdi. Bu firmalar, elektrikli araçların enerji depolama ekosistemine entegrasyonu ve şarj altyapısının genişletilmesi konularındaki ileri teknolojileriyle dikkat çekti.

ODTÜ-GÜNAM Workshop’u ve derinlemesine eğitimler

Fuar kapsamında ODTÜ-GÜNAM tarafından düzenlenen workshopta, sektör profesyonellerine güneş enerjisi teknolojilerindeki en son yenilikleri kapsayan teknik bilgiler sunuldu. Workshop’ta, güneş hücrelerinden binalara entegre fotovoltaik sistemlere (BIPV) kadar geniş bir yelpazede gelişmeler ele alındı ve katılımcılara bilgi birikimlerini artırma imkanı sağlandı​.

Enerji sektörünün öncü isimlerinden fuar değerlendirmeleri ve gelecek öngörüleri

Fuarın öne çıkan katılımcıları, sektördeki gelişmeler ve Solar+Storage NX'in sunduğu fırsatlar hakkında görüşlerini dile getirdi. Enerji depolama ve güneş enerjisi çözümlerinde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artıracak projelere vurgu yapılarak, sektörün geleceği için duyulan heyecan paylaşıldı. Fuara katılan şirket temsilcileri, etkinliğin yeni iş birlikleri kurma, ürün tanıtımı ve sektördeki yenilikleri aktarma açısından sunduğu katkıları ifade ettiler.