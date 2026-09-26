Muratpaşa Belediyespor'da güreşçilerin yeni sezon hedefleri, altyapı çalışmaları ve sporcuların beslenme düzenleri değerlendirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Kazanmak için mücadele edildiyse kazanmış sayılırsınız. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. Mücadele etmek, yeterli çabayı göstermek önemli' dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulübü'nün güreşçileriyle bir araya geldi. Altyapı sporcularının da katıldığı buluşmada sezon değerlendirmesi yapılırken, yeni sezonda yapılabilecek çalışmalar üzerine konuşuldu. Kırkpınar Güreşleri'nde Muratpaşa Belediyespor'u temsil eden Osman Kan da görüşmede yer aldı. Buluşmada minder güreşi, yağlı güreş, altyapı çalışmaları, sporcuların beslenme düzenleri ve yeni sezona yönelik hedefler değerlendirildi. Başkan Uysal, görüşmede sporda kazanmanın önemli olduğunu ancak asıl değerli olanın mücadele etmek olduğunu vurgularken, 'Kazanmak için mücadele edildiyse kazanmış sayılırsınız. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. Mücadele etmek, yeterli çabayı göstermek önemli' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocukları altyapıdan yetiştirerek milli takım seviyesine ulaştırdığını ve belediye olarak güreş dalına olabildiğince geniş imkanlar tanımaya çalıştıklarını belirtti. Güreşin geleneksel yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Uysal, 'Geleneklerimize sahip çıkacağız ama dünya standardına yetişmeyi de ihmal etmeyeceğiz' dedi.