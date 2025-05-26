Gaziantep mutfağının zengin ve yaratıcı lezzetlerinden biri olan yenidünya kebabı, dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir tarif gibi görünse de, bölge halkı için bahar aylarının vazgeçilmezlerinden. Halk arasında Malta eriği olarak da bilinen yenidünya meyvesi, kıymayla birlikte özenle şişlere dizilerek közde pişiriliyor. Ortaya çıkan bu mayhoş ve etli lezzet, damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Kebap ustası Ahmet Çadır, yenidünya kebabının Gaziantep’e özgü olduğunu vurgulayarak, “Bu kebap, sadece ilkbaharda ve yalnızca birkaç haftalık bir dönemde yapılabilir. Meyvenin mayhoş tadı ile kıymanın uyumu gerçekten eşsiz bir tat sunuyor. Gaziantep’te ‘yenidünya’ deriz, ama başka illerde Malta eriği olarak biliniyor. Ziyaretçiler ‘meyveden kebap mı olur?’ diye şaşırıyor ama tattıklarında çok beğeniyorlar” diye konuştu.

Yüzyıllardır Gaziantep mutfağında yer alan yenidünya kebabı, hem yerli halkın hem de kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Görünümüyle şaşırtan, lezzetiyle hayran bırakan bu kebap türü, bahar sofralarını adeta bir şölene dönüştürüyor.

Gastronomi şehri Gaziantep’te mevsimsel malzemelerle hazırlanan bu tür özgün yemekler, kentin kültürel mirasını yaşatırken, ziyaretçilere de unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor. Eğer yolunuz bahar aylarında Gaziantep’e düşerse, yenidünya kebabını mutlaka tatmalısınız.