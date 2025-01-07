Faiz İndirimi Piyasayı Canlandırıyor

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2024 yılında 1 milyon 400 binin üzerinde konut satışıyla rekor kırılabileceğini ifade etti. Aydemir, “2023 yılında 1 milyon 225 bin konut satılmıştı. Bu rakamı 2024 yılının kasım ayında yakaladık. Merkez Bankası’nın aralık ayında gerçekleştirdiği 250 baz puan faiz indirimi ve özel bankaların yüzde 2,79 seviyelerine kadar çektikleri kredi oranları, piyasayı canlandırdı. Ocak ayında da yeni bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu durum, konut kredilerinin daha uygun hale gelmesini sağlayacak ve sektördeki hareketliliği artıracaktır” dedi.

Aydemir, 2024 yılının büyük ölçüde nakit satışların ağırlıkta olduğu bir yıl olduğunu belirterek, ipotekli satışların toplam satışların sadece yüzde 10’una tekabül ettiğini vurguladı.

Doğrulanmış İlan Sistemi Satışlara da Yayılmalı

Gayrimenkul sektöründe güvenliği artırmaya yönelik uygulamalara da değinen Aydemir, kiralık konutlarda kullanılan “doğrulanmış ilan” sisteminin olumlu etkilerine dikkat çekti. “1 Ocak 2025 itibarıyla kiralamalarda doğrulanmış ilan dönemi başladı. Ancak bu sistemin satılık ilanlarda da acilen uygulanması gerekiyor. Çünkü dolandırıcılık olaylarının büyük bölümü satılık ilanlarda yaşanıyor” dedi.

Aydemir, satılık ilanlarda dolandırıcılığın yaygın olduğunu belirterek, “Bazı kişiler başkalarına ait mülklerin ilanlarını kopyalayıp, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ilana koyarak kaparo dolandırıcılığı yapıyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için doğrulanmış ilan sisteminin satışlar için de bir an önce devreye alınması gerekiyor” diye konuştu.

2025 İçin Pozitif Beklentiler

Sektördeki olumlu ivmeyi değerlendiren Aydemir, faiz oranlarının düşmeye devam etmesi durumunda gayrimenkul piyasasında daha fazla hareketlilik beklediklerini ifade etti. 2025 yılında yeni rekorların kırılabileceğini belirten Aydemir, güvenlik ve şeffaflık odaklı uygulamaların hayata geçirilmesinin sektöre olan güveni artıracağını söyledi.

Sonuç olarak, 2025 yılı, hem ekonomik hareketlilik hem de sektördeki güvenlik önlemleriyle gayrimenkul piyasasında umut vadeden bir yıl olarak öne çıkıyor.