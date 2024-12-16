55 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en saygın gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau, yalnızca gastronomi kültürünü değil, aynı zamanda gastro-turizm ve gastro-diplomasiyi de destekleyerek sektörde önemli bir ekonomik hareketlilik yaratmaktadır. Bu yıl yapılan titiz denetimler sonucunda, 10 şehirde gerçekleştirilen incelemelerle Türk mutfağının potansiyeli daha da derinlemesine keşfedildi ve Ankara da ilk kez bu prestijli rehberde yer aldı.

Öztiryakiler, 2. si düzenlenen Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi’ne desteklerini bu yıl da sürdürerek sektörün başarılarına ortak oldu. Törende, “Yılın Onur Ödülü” sektörün duayen sanayici ve iş insanı Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki tarafından yine sektörünün tecrübeli ve sevilen ismi Sunset Grill restoranından Gazi Akyol’a takdim edildi. Öztiryakiler, bu prestijli etkinlikte yer almaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, yıl boyunca elde ettikleri başarılarla ödüle layık görülen restoranları yürekten kutladı.

Gault & Millau Türkiye, Türk mutfağının uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı ve gastronomi kültürünü daha da geliştirmeyi hedeflemektedir. 280’in üzerinde mekân, şapkalarıyla onurlandırılarak, Türk mutfağının küresel sahnede daha geniş bir yer edinmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Rehberde yer alan mekanlar, gastronomi dünyasında önemli birer referans noktası haline gelmiş, kendilerini uluslararası alanda kanıtlamışlardır. 4 şapka ödülünü kazanan mekanlar, gastronomi alanındaki liderliklerini bir kez daha pekiştirerek sektördeki en yüksek başarıyı elde ederken, 3 şapka ödülünü kazanan mekanlarda, üstün hizmet ve lezzet anlayışlarıyla gastronomi dünyasında sağlam bir yer edinmişlerdir.

Gastronomi sektöründeki liderliğini, 5 binden fazla ürün ve 2 bini aşkın cihazla profesyonellere sunduğu üstün ekipman ve teknolojik çözümlerle pekiştiren Öztiryakiler, bu tür prestijli gastronomi ödül sistemlerinin Türk Gastronomi sektörünün büyüklüğünün, zenginliğinin ve kalitesinin yerini global olarak tanıtmaya katkı sağlayan önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.