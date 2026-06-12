Axios haber sitesi, ABD ve İran arasında muhtemel bir anlaşmanın imza törenine hazırlık amacıyla ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 ader C-17 nakliye uçağının Avrupa'ya gönderildiğini aktardı. Anlaşmayı ABD adına Başkan Yardımcısı James David Vance'ın imzalayacağı, uçakların Vance'e ait ekipmanları taşıdığı belirtildi. Anlaşmanın İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran'ın henüz nihai bir karar vermemiş olmasına rağmen anlaşmanın bu hafta sonu Avrupa'da imzalanabileceğini söylemişti.