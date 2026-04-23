Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi Yasin Kol’un yöneteceğinin duyurulmasının ardından mevcut TFF yönetimiyle tüm ilişkilerin askıya alındığını bildirdi.

TFF’nin aldığı kararla, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde hakem Yasin Kol’un görev yapacağı açıklanmıştı. Bu karar, Galatasaray cephesinde tepkiyle karşılandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Başkan Dursun Özbek’in açıklaması, Türk futbolunda derbi öncesi tansiyonu yükseltirken, kararın ilerleyen günlerde nasıl bir sürece evrileceği merak konusu oldu.