Maça dengeli başlayan iki ekipten ilk periyodu 24-20’lik skorla Tenerife önde kapattı. Devreye de 43-40’lık üstünlükle giren İspanyol temsilcisi, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki baskısına direnemedi. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 64-55 önde girdi. Son çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Galatasaray, salondan 90-80 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Galatasaray’da Will Cummings ve Ebuka Izundu 21’er sayıyla yıldızlaşırken, James Palmer Jr. da 15 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki temsilcimiz, takım savunması ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekerken, rakibin tecrübeli oyuncuları Marcelo Huertas (18 sayı) ve Lluis Costa’nın (12 sayı) performansları galibiyete engel olamadı.

Galatasaray, bu zaferle birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez finale yükselmenin gururunu yaşarken, gözler şimdi oynanacak dev finalde. Sarı-kırmızılılar, kupaya uzanarak Türk basketboluna bir ilki yaşatmayı hedefliyor.