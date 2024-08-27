OYUNCU KADROLARI Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin

Galatasaray 0-1 Young Boys

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada Ziyech’in ceza sahasına yaptığı ortada Batshuayi, kafayla Icardi'ye pas attı. Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keller’de kaldı.



35. dakikada sağ taraftan Icardi’nin ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Keller’de kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Colley’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



Maçtan Dakikalar

32. dakikada Ziyech’in ceza sahasına yaptığı ortada Batshuayi, kafayla Icardi'ye pas attı. Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keller’de kaldı.

35. dakikada sağ taraftan Icardi’nin ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Keller’de kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Colley’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

50'Berkan sol kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Icardi, savunmayı geçemedi.

56'Kerem sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Kaan'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

58'Barış Alper ceza sahası sağ çizgisinde yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

59'Kerem kullandığı serbest vuruşta yerden gönderdi. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

71'Icardi'nin pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci son anda çeldi.

81'Oyundan çıkan iki Young Boys'lu oyuncu saha kenarından yürürken saha içine girdiler. Fernando Muslera, çok sinirlendi ve tepki gösterdi. Oyun durdu.

GOL | Galatasaray 0-1 Young Boys, 87' Virginius