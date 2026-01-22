Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde puanını 10’a çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde ilk beraberliğini alarak puanını 10’a yükseltti. Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak’ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt’a 5-1, Union Saint-Gilloise’ye 1-0 ve Monaco’ya da 1-0’lık skorla kaybetmişti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Alvarez’in pasında topla buluşan Ruggeri'nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

20. dakikada Sane’nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sallai’nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1

44. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Sanchez’e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

45. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün’ün yerden içeri çevirdiği topa arda direkte Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

59. dakikada sol kanattan Ruggeri’nin yaptığı ortada Osimhen’in kafayla uzaklaştırdığı topu Simeone tekrar içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Hancko’nun yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Griezmann’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

85. dakikada Griezmann’ın pasında ceza sahası sağ çaprazdan Baena’nın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır’ın çeldiği topu Eren Elmalı kornere gönderdi.

90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen’in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı.



Stat: RAMS

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 88), Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 65), Barış Alper Yılmaz (Ismail Jakobs dk. 80), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke (Jose Maria Gimenez dk. 56), Pablo Barrios (Robin Le Normand dk. 56), Thiago Almada (Alex Baena dk. 46), Alexander Sörloth (Antoine Griezmann dk. 61), Julian Alvarez (Nicolas Gonzalez dk. 73)

Yedekler: Juan Musso, Salvador Esquivel, Johnny Cardoso, Taufyk Zanzi, Julio Diaz, Iker Luque

Teknik Direktör: Diego Simeone

Goller: Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray), Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Roland Sallai, Mario Lemina (Galatasaray), Marc Pubill, Thiago Almada, Pablo Barrios, Giuliano Simeone (Atletico Madrid)