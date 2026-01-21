Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O’Neal ile birlikte Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde bir araya geldi. Samimi anların yaşandığı buluşmada Erdoğan ve O’Neal, pota başına geçerek basketbol oynadı. İkili, etkinlik sonunda imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etti.

Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ünal Karaman da katıldı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Buluşma, sporun birleştirici gücüne vurgu yapılan renkli görüntülere sahne oldu.