Mücadelede erken bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak 24. dakikada yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. Gaziantep FK atağında Galatasaray kalecisi Muslera’dan seken top, Davinson Sanchez’in eline çarptı. Ev sahibi ekip penaltı beklerken, hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi ve VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

Tartışmalı pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun paylaşımı dikkat çekti. Ünlü teknik adam, kişisel hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen Pazar biten Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi. Böyle bir başarıdan ve ülkemizin gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kendilerini tebrik ediyorum."

Mourinho’nun bu paylaşımı, pozisyonla bağlantılı olarak göndermede bulunduğu şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar pozisyonun penaltı olduğunu savunurken, Galatasaray cephesi hakemin doğru karar verdiğini belirtti.