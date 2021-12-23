Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda ilk olarak ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama’nın tedavisine devam edildi. Sacha Boey ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.