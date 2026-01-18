Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, bin 820 metre rakımda, eksi 10 dereceyi bulan soğuk ve yoğun kar yağışı altında çalışan ekiplerin zorlu mesaisini gözler önüne serdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı bölgede, TPAO ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en önemli kara petrol sahalarından biri olarak öne çıkan Gabar’da, özellikle Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu’ndaki faaliyetler dikkat çekiyor. Dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgâra rağmen üretimde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Bakan Bayraktar, paylaştığı videoda, “Şırnak Gabar’da, zorlu kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu sahada gösterilen emek, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Kar altında sürdürülen sondaj çalışmalarının yer aldığı görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Bakanlık kaynakları, sahada görev yapan ekiplerin kar zincirli araçlarla ulaşım sağladığını, ısıtmalı konteynerlerde dinlendiğini ve özel koruyucu ekipmanlarla çalıştığını aktardı. Yoğun kar yağışının zaman zaman ulaşımı zorlaştırmasına rağmen üretimin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

2023 yılında yaklaşık 1 milyar varillik rezervin keşfedildiği Gabar sahasında, yatay sondaj tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla günlük üretimin orta vadede 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Yetkililer, Gabar’daki çalışmaların Türkiye’nin yerli enerji politikalarının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguluyor.