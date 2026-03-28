Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Orta Doğu'daki çatışmalar sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yeniden başlaması için eskort misyonlarının devreye girebileceğini belirterek, "Hürmüz’de özgür ve güvenli seyrüsefer kalıcı biçimde yeniden sağlanmalı" dedi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, dün ve bugün Fransa’nın dönem başkanlığında Vaux-de-Cernay bölgesinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvede İran'daki savaş, güvenlik, enerji ve deniz ticareti boyutlarıyla masaya yatırıldı. Zirve sonunda kabul edilen ortak bildiride, özellikle bölgedeki sivillerin ve sivil enerji altyapısının korunması gerektiğine vurgu yapıldı. G7 tarafından kabul edilen bildiride, "sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması" istenirken, çatışmanın bölgesel ortaklar, sivil halk ve kritik altyapı üzerindeki etkilerinin azaltılması gerektiği belirtildi. Metinde ayrıca enerji, ticaret, gübre ve tedarik zincirlerinde ortaya çıkan küresel sarsıntılara dikkat çekildi.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı konusunda Fransa’nın çatışma sonrası döneme ilişkin hazırlık yaptığı vurgulandı. Fransa Savunma Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre Paris yönetimi, yaklaşık 35 ülkeyle İran’daki çatışmaların sona ermesinin ardından boğazda deniz trafiğinin yeniden başlatılmasına yönelik muhtemel bir misyonu değerlendirdi. Girişimin "kesinlikle savunma amaçlı" olduğu belirtilirken, amacın çatışmalar sona erdiğinde gemi trafiğinin yeniden başlamasını organize etmek olduğu aktarıldı.



Barrot: "Diplomatik tesislere yönelik saldırılar da meşru görülemez"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, toplantının kapanış basın toplantısında İran’daki çatışmada sivillerin korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Hiçbir şey silahlı çatışmalarda sivillerin kasten hedef alınmasını meşru gösteremez. Diplomatik tesislere yönelik saldırılar da meşru görülemez" dedi.

Barrot, Hürmüz Boğazı konusunda da net mesaj verdi. G7’nin kabul ettiği metne atıf yapan Barrot, bildirinin "Hürmüz Boğazı’nda özgür ve güvenli seyrüseferin kalıcı biçimde yeniden sağlanmasının mutlak gerekliliğini" yeniden teyit ettiğini söyledi.

İran’a ilişkin ortak G7 bildirisinde de sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.



"Eskort misyonları gerekli güvenliği sağlayabilir"

Fransız Bakan, deniz güvenliği konusunda, "ABD’nin askeri hedeflerine ulaşmasının ardından eskort misyonları, gemi trafiğinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli güvenliği sağlayabilir" dedi.

Barrot, "Her geçen gün Basra Körfezi’nden dünyanın geri kalanına gemi trafiğinin olmaması nedeniyle durumun kötüleştiği açıkça görülüyor" diyerek, krizin enerji ve ticaret boyutuna da dikkat çekti.