İran’ın Cenevre’deki BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, BM’nin talebi üzerine Hürmüz Boğazı’ndan insani yardım taşıyan gemilerin geçişine ilişkin açıklamada bulundu. Bahreyni yaptığı açıklamada, "İran olarak, iyi niyet temelinde ve insancıl hukuk ilkeleri doğrultusunda BM’nin talebine yanıt olarak Hürmüz Boğazı’ndan insani yardım taşıyan gemilerin güvenli geçişini kolaylaştırma ve daha da hızlandırma kararı aldık. Bu adım, insani yardım çabalarını destekleme ve ihtiyaç sahiplerinin gerekli yardımlara gecikmeden erişimini sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir" dedi.

Kararın uygulanmasına ilişkin sürece de değinen Bahreyni, "Bu kararın uygulanmasına yönelik operasyonel düzenlemeler, uygun zamanda BM ile koordinasyon içinde kesinleştirilecektir. İran İslam Cumhuriyeti olarak Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve istikrarını, düşmanca tutum içinde olmayan tüm ülkeler için sağlamaya kararlılıkla bağlıyız" ifadelerini kullandı.