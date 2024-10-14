Arsa yatırımıyla sektöre yeni bir soluk kazandıran Fuzul Topraktan, konuta erişim sorununun çözümünün bir parçası olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şirket, ‘’Yeni Esenler’’ projesini 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlediği lansman toplantısıyla yatırımcılarla buluşturdu.

Tam donanımlı site yaşamını ekonomik çözümlerle ulaşılabilir kılan bu projede yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan toprak yatırımını yapmalarının ardından inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

15 Temmuz Millet Bahçesine komşu konumuyla yatırımcılarına eşsiz bir yeşil alan deneyimi sunacak olan Yeni Esenler, Selçuklu mimarisinin zarif ve etkileyici izlerini taşıyacak. 62 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 4 blok 390 konuttan oluşacak. Yatırımcılar 2+1’den 4+1’e kadar olan daire seçeneklerinden yararlanarak hayallerindeki eve kavuşacak.

‘’Yeni Esenler’’ projesinin tanıtıldığı lansman toplantısını Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş takip etti ve Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'dan projeyle ilgili bilgiler aldı.

2.000.000TL’den başlayan peşinatlarla satışa sunuldu

Lansman kapsamında, Fuzul Topraktan Yeni Esenler projesinin arsa payı 2.000.000 TL’den başlayan peşinatlarla satışa sunuldu. Projede, 24 aya varan vade imkanları ile her bütçeye uygun ödeme planları oluşturuldu. Projenin inşaatına ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlanacak. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.

Tam donanımlı yaşam alanı

Şehrin tam merkezinde bulunan proje, yüzme havuzu, spor alanı, yürüyüş alanları, çocuk oyun parkı, güvenlik, geniş peyzaj alanları sosyal alanlarıyla yatırımcılarına tam donanımlı bir site yaşamı sunacak. Ulaşım akslarına olan yakınlığıyla da cezbedici bir konumda yer alan Yeni Esenler, Tekstilkent ve Giyimkent gibi ticari lokasyonların yanı başında Masko, İkitelli OSB, İstoç gibi merkezlere birkaç kilometrelik yakınlıkta bulunuyor. Form İstanbul, Venezia Mega Outlet ve Mall Of İstanbul gibi alışveriş merkezlerine ise 5-10 dakika gibi kısa sürede ulaşılabiliyor.

Başakşehir 1. Etap projesinin inşaat başlangıç töreni gerçekleştirildi

Lansman buluşmasında aynı zamanda Fuzul Topraktan’ın ilk projesi olan Başakşehir’in de canlı bağlantı yoluyla temel atma töreni gerçekleştirildi. Sahneye kurulan inşaat başlangıç butonu ile 82 konutluk arsa payının satışının tamamlandığı projenin inşaatı başlatıldı.

Törende konuyla ilgili konuşma yapan Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal’’ Bugün bizim için oldukça mutlu ve gururlu bir gün. Bir yandan ‘’Yeni Esenler’’ projemizi yatırımcılarımızla buluştururken, diğer taraftan da ilk projemiz olan Başakşehir’in inşaat başlangıç törenini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fuzul Topraktan olarak, kısa zamanda birçok önemli işlere imza attık. Ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle ev ve kira fiyatlarında büyük artışlar yaşanması, kredi faiz oranlarının geri ödemelerinin zorlaşması nedeniyle vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili ciddi sorunlar yaşamasına neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu sorunun çözümünün bir parçası olmak adına da ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’’ ile ev sahibi olmak isteyenleri için alternatif bir model hayata geçirdik. Bugüne kadar 1500’ün üzerinde konutun arzını gerçekleştirip, 1100 konutun da arsa payının satışını tamamladık. Yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine 1 yıl gibi bir sürede 6 proje geliştirmemiz de bu konuda doğru yolda olduğumuzun en büyük ispatıdır. İlk günkü yatırım ve değer üretme motivasyonumuzla çalışmalarımıza vites düşürmeden devam edeceğiz’’ dedi.