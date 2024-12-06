Finanstan gayrimenkule, inşaattan sigortaya, yeni nesil konaklamadan ödeme teknolojilerine kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Fuzul Holding, MÜSİAD EXPO’da boy gösterdi. 26-29 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO’ya tüm markalarıyla katılan Fuzul Holding’in standı, fuarın ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Holding’in şirketleri, Salon 7’deki 720 no’lu standında ağırladıkları misafirlerine; faaliyet gösterdikleri sektörler, geliştirdikleri ürünler ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Fuzul Holding standında T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı da ağırladı.

MÜSİAD EXPO’da Yer Almaktan Memnuniyet Duyuyoruz

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Akbal, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO’ya dair yaptığı açıklamada: “Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyan böylesine önemli bir fuarda Fuzul Holding olarak biz de yer alıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Fuzul olarak bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz MÜSİAD’ın fuar organizasyonlarında yer almayı ilk MÜSİAD EXPO’dan bu yana sürdürüyoruz. Bizler gibi katılımcıların her yıl bu etkinlikte yer almayı tercih etmeleri, MÜSİAD EXPO'nun sunduğu fırsatların ne kadar değerli ve katılımcılar açısından tatmin edici olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, MÜSİAD EXPO'yu son derece başarılı buluyoruz.” dedi.

Fuzul Holding Olarak 33 Yıldır, İlklerin Öncüsü Olmayı Başardık

Fuzul Holding çatısı altında faaliyet gösteren tüm şirketlerin temel felsefesinin “insan hayatına değer katacak projeler üretmek” olduğuna dikkat çeken Eyüp Akbal,” Fuzul Holding’in bu felsefesinden hareketle 33 yıldır, ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler geliştirerek ilklerin öncüsü olmayı başarıyoruz. Dünya genelindeki yenilikleri yakından takip ediyor olmamız faaliyet göstermiş olduğumuz alanlarda yenilikçi projeler geliştirmemize olanak sağlıyor. Bu sayede iştiraklerimiz vasıtası ile ortaya koyduğumuz ürün ve çözümlerimizi en hızlı şekilde toplumun erişebileceği alanlara taşıyabiliyoruz. MÜSİAD EXPO da uluslararası iş birliği fırsatlarının ortaya çıktığı, karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği ve Türkiye ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebileceğimiz önemli bir platformdur. Fuarın ilk günü itibarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin standımıza gösterdiği ilgi oldukça dikkat çekici... Tüm iştiraklerimizle birlikte sunduğumuz projeler ve çözümler büyük ilgi gördü. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki öncü kimliğimizle, başarılı bir fuar sürecini geride bıraktık.” açıklamalarında bulundu.