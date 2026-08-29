Alparslan Kuytul, kendinden habersiz hareket eden örgüt üyesinin sırtında sopa kırmış
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok’un işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Şüpheliler hakkında, kamu görevlileriyle ilişkileri bulunduğunu öne sürerek bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.