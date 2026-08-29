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Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında, kamu görevlileriyle ilişkileri bulunduğunu öne sürerek bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok’un işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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