Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında, Canik Belediye Meclisi Eylül Ayı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Sandıkçı, Canik'ten üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağladıklarını söyledi.

Canik Belediye Meclisi Eylül Ayı Açılış Toplantısı'nda ilçede yapımı devam eden çalışmalar ve kazandırılması hedeflenen yeni yatırımlarla ilgili meclis üyeleriyle bilgiler paylaşan Başkan Sandıkçı, 'Her alanda daha güçlü Canik için sahada azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Ulaşıma yönelik yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, ilçenin ulaşım ağını yeni yollarla genişlettiklerini, güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Toplantıda, eğitime yönelik projelere ve desteklere kesintisiz bir şekilde devam ettiklerine işaret eden Başkan Sandıkçı, bu yıl da ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye edecekleri ve ilk defa üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Tüm öğrencilere burs desteği

Eğitim alanında öncü olan projeler ve desteklerle, eğitim yolculuklarında öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizde eğitim hayatının her aşamasını kapsayan projelerimiz ve desteklerimize kıymetli öğrencilerimizin ve değerli ailelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu yıl da Canik'imizden ilk defa üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca yine bu sene de ilçemizde ilkokul birinci sınav başlayan öğrencilerimizin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye ediyoruz. Eğitimde farkındalık oluşturan ve ülkemizde örnek olan projelere ve desteklere imza atmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, üniversite öğrencilerine burs desteği başvuru sürecini ilerleyen günlerde başlatacaklarını dile getirdi.

Canik'te tüm çocuklar hediyelerine kavuştu

İlçede bu yıl beşincisini düzenledikleri 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle camilere koşan çocukları ve gençleri hediyeleriyle kavuşturduklarına değinen Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizde gelenek haline getirdiğimiz 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projemizle camilerimizin manevi atmosferinde buluştuğumuz çocuklarımızı ve gençlerimizi hediyeleriyle buluşturduk. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve ailelerimizle kardeşlik iklimde sevinci ve heyecanı paylaştık. Canik'imizde sahip olduğu erdemle, güçlü milli ve manevi duygularıyla örnek nesiller yetiştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından son buldu.