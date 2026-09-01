Malatya'da 15 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un minik güreşçileri, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Malatya'da gerçekleştirilen Uluslararası Güreş Turnuvası, 15 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Grekoromen stil müsabakalarında mindere çıkan Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, elde ettikleri derecelerle turnuvaya damga vurdu.

68 kilogramda mücadele eden Eyüp Akbıyık, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. 41 kilogramda Muhammed Ali Kalay ve 48 kilogramda Berat Tekin gümüş madalya kazanırken, 38 kilogramda Musa Yusuf Tekin bronz madalya elde etti.

Yunusemre Belediyespor böylece uluslararası turnuvadan 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla ayrıldı.

'Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcuların elde ettiği başarının altyapıya yapılan yatırımların bir sonucu olduğunu belirterek, güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti.

Kanik, 'Sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda kürsüde yer alması, kulübümüzün güreşte ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Bugün kürsüde olan sporcularımızın, yarın çok daha büyük organizasyonlarda ülkemizi temsil edeceğine inanıyoruz. Kulüp olarak görevimiz, onların yolunu açmak, doğru eğitim ve çalışma ortamını sağlamak. Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın destek ve öncülüğünde altyapımıza yatırım yapmaya ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.