Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Eylül 2024’te hayata geçirdiği “Quantum Application Hub’a” kabul edilen 13 şirket arasında yer alan Ford Otosan’ın projesi, 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde Davos’ta düzenlenen WEF Yıllık Toplantısı’nda ‘en iyi uygulama örnekleri’ arasında gösterildi.

Ford Otosan, inovasyon yolunda attığı stratejik adımlarla Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Quantum Application Hub’a kabul edilen ilk otomotiv üretim şirketi oldu. Quantum Computing teknolojisini otomotiv sektöründe üretim planlama sürecine entegre etme hedefiyle, sektöre yenilikçi bir yaklaşım getirdi. Bu önemli adım, Ford Otosan’ın inovasyon yolundaki kararlılığını ve küresel liderlik hedeflerini bir kez daha ortaya koydu. Şirketin bu projedeki başarısı, 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde Davos’ta düzenlenen WEF yıllık toplantısında dünyaya tanıtılan en iyi 13 uygulama örneğinden biri olarak uluslararası düzeyde takdir edildi.

Üretim Sırasının Optimize Edilmesiyle Artan Saatlik Kapasite

Ford Otosan, dünyada tek üretim üssü olduğu Ford Transit’in 1.500’den fazla varyantıyla artan üretim karmaşıklığını yönetmek için Gölcük Fabrikası’ndaki gövde üretim hattına Quantum Computing teknolojisini entegre etti. Bu yenilikçi teknoloji, farklı özelliklere sahip araçların üretim sırasını optimize ederek, geçiş sürelerini azaltıyor ve iş yükü dengesini sağlıyor.

Yoğun talep dönemlerinde saatte 0,1 araç daha fazla üretim kapasitesine ulaşmayı mümkün kılan bu uygulamanın, yalnızca üretim hattında değil, fabrikanın diğer alanlarında da önemli verimlilik artışlarına olanak tanıyacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Teknolojinin, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik gibi süreçlerde de uygulanmasıyla, tedarikçi sevkiyatlarıyla ilgili belirsizliklerin daha iyi yönetilmesi, varyantlar arası üretim geçiş sürelerinin daha da kısaltılması, iş gücünün daha dengeli kullanılması ve ekipman arıza sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Bu uygulama, Ford Otosan’ın operasyonel verimliliği artırma ve dijital dönüşümde lider olma vizyonunun bir parçası olarak, üretim süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişim sağlıyor.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt: “Quantum hesaplama teknolojisinin üretim süreçlerimize entegrasyonu, Ford Otosan’ın inovasyon yolunda ne kadar kararlı ve ileriye dönük bir vizyona sahip olduğunun güçlü bir kanıtı”

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, inovasyonun Ford Otosan’da bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Quantum hesaplama teknolojisinin üretim süreçlerimize entegrasyonu, Ford Otosan’ın inovasyon yolunda ne kadar kararlı ve yenilikçi teknolojilere odaklanan bir yaklaşım benimsediğimizin güçlü bir kanıtıdır. Bu adım, binlerce değişkeni analiz ederek klasik bilgisayarların çok uzun zamanda üreteceği çözümlerini dakikalar içinde sunmamızı sağlıyor. Bu sayede üretim çizelgelerimizi daha verimli hale getirirken, operasyonlarımızı da daha esnek bir yapıya kavuşturuyoruz. Küresel otomotiv sektöründe bu düzeyde bir uygulamanın başka bir örneğinin olmaması, ileriye dönük vizyonumuzu bir kez daha kanıtlıyor.” dedi.

Ford Otosan’ın Global Lighthouse Network Vizyonu Yeniköy’e Taşınıyor

Ford Otosan, 2019 yılında Endüstri 4.0 uygulamalarıyla WEF tarafından "Global Lighthouse Network"e dahil edilen Gölcük Fabrikası’ndaki öncü başarısını, şimdi Yeniköy Fabrikası’na taşıyor. Bu global prestije sahip fabrika, üretimde dijitalleşme ve yenilikçilikte bir referans noktası olmayı sürdürürken, Yeniköy’de de Quantum çizelgeleme sistemiyle yeni bir döneme imza atılması hedefleniyor.

Gölcük Fabrikası’nda gövde üretim hattında uygulanmak için planlanan Quantum çizelgeleme sistemi, Yeniköy Fabrikası’nda da ilerleyen dönemde Ford Custom araçlarının üretim süreçlerini optimize etmek için devreye alınacak. Bu ileri teknoloji sayesinde, sadece gövde üretim hattının çizelgelemesini iyileştirmek hedefiyle yetinilmeyecek; pres, gövde üretim, boyahane, montaj ve tampon stok bölgeleri gibi tüm üretim aşamalarını uçtan uca ele alarak optimize etme hedefiyle çalışmalar genişletilerek çok daha fazla verimlilik elde edilebilecek.

Quantum Çözümleri İçin Küresel Bir Platform: WEF Quantum Application Hub

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Quantum Application Hub, quantum teknolojilerini benimseyen öncü projeleri ve bu projelerin sektörlere sunduğu yenilikçi çözümleri sergilemeyi amaçlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Platform, kuantum teknolojilerinin pratik uygulamalarını sergileyen projelere ev sahipliği yapıyor. Bu projeler, kuantum hesaplama, kuantum iletişimi ve kuantum sensörleri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunarak, endüstrilerde verimliliği artırmayı ve yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

Quantum Computing teknolojisi nedir?

Quantum Computing (Kuantum Hesaplama), kuantum mekaniğinin temel ilkelerine dayalı olarak bilgi işlem yapan bir teknolojidir. Geleneksel bilgisayarların bitler yerine kuantum bitleri (qubit) kullanması sayesinde, aynı anda birden fazla olasılığı işleyebilme kabiliyeti sunar. Bu teknoloji, geleneksel bilgisayarlardan çok daha karmaşık ve büyük veri setlerini kısa sürede analiz etme yeteneğine sahiptir.