Fındık üretiminde önemli kayıplara yol açan külleme ve kozalak akarı hastalıklarına karşı üreticilerin bilinçlendirilmesi ve zamanında müdahale edilmesi amacıyla sahada ilaçlama çalışmaları başladı. Özellikle ilkbahar döneminde etkisini artıran külleme hastalığı ile tomurcuk ve sürgünlerde zarar oluşturan kozalak akarının, önlem alınmadığı takdirde ciddi verim kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan bir fındık bahçesinde yürütülen ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İl Müdürü Bayram Ay, üreticilere çağrıda bulunarak, fındıkta verim kayıplarına neden olan kozalak akarı ve külleme ile mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.