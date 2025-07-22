Verilere göre, firmaların döviz varlıkları Mayıs ayında 1 milyar 300 milyon dolar artış gösterdi. Bu artışta; ihracat alacaklarındaki 937 milyon dolarlık yükseliş, türev varlıklarda görülen 716 milyon dolarlık artış, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlarındaki 669 milyon dolarlık büyüme ve menkul kıymetlerdeki 58 milyon dolarlık artış etkili oldu. Ancak yurt içi bankalardaki döviz mevduatlarında 1 milyar 80 milyon dolarlık bir azalma yaşandı.

Öte yandan, döviz yükümlülükleri tarafında daha güçlü bir artış kaydedildi. Firmaların toplam yükümlülükleri Mayıs ayında 3 milyar 367 milyon dolar yükseldi. Bu artışta; yurt dışından sağlanan nakdi kredilerdeki 1 milyar 434 milyon dolarlık artış, yurt içinden sağlanan nakdi kredilerdeki 1 milyar 205 milyon dolarlık yükseliş, ithalat borçlarındaki 431 milyon dolarlık artış ve türev yükümlülüklerdeki 296 milyon dolarlık büyüme etkili oldu.

Kısa vadeli yükümlülüklerde dikkat çeken değişim

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan ayına göre 488 milyon dolar azaldı. Ancak uzun vadeli yurt içi kredilerde 1 milyar 693 milyon dolarlık bir artış görüldü. Yurt dışı kaynaklı kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4 milyar 159 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 294 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2025 itibarıyla firmaların kısa vadeli döviz varlıkları 137 milyar 506 milyon dolar olarak kaydedilirken, kısa vadeli yükümlülükler 129 milyar 624 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 7 milyar 882 milyon dolar oldu. Ancak bu fazla, Nisan ayına göre 3 milyar 308 milyon dolar azalarak dikkat çekti.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomistler, firmaların özellikle kısa vadeli pozisyonlarını güçlü tutmaya çalıştığını ancak uzun vadeli döviz yükümlülüklerindeki artışın, finansman riskleri açısından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.