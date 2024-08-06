A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin’i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Milliler, yarı finalde 8 Ağustos’ta İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.



Salon: South Paris Arena 1

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Ahmed Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Çin: Diao, Yingying Li, Wang, Gong, Zhu, Yuan, Mengjie (L) (Zhang, Ding, Zheng, Wu)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Meliha, İlkin, Elif, Derya, Aslı)

Setler: 25-23, 21-25, 24-26, 25-21, 12-15

Süre: 2 saat 23 dakika