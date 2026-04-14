Sezon boyunca hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin oynadığı karşılaşmalarda yaşanan tartışmalı hakem kararlarının derlendiği bir dosyanın federasyona iletildiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, özellikle puan kaybına yol açtığını düşündüğü pozisyonları video kayıtlarıyla birlikte TFF’ye sunduğu ifade edildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi sezon başından bu yana biriktirdiği “lehine ve aleyhine hakem hataları” arşivini kapsamlı bir dosya haline getirerek federasyona teslim etti.

Kulübün ayrıca, önümüzdeki günlerde bir kez daha TFF’yi ziyaret edeceği ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği belirtildi. Görüşmede, sezonun kalan haftalarında daha adil bir yönetim talep edileceği ve VAR odasında her kulüpten bir gözlemci bulunması önerisinin gündeme getirileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin bu hamlesi, şampiyonluk yarışının kritik bir dönemece girdiği son 5 haftalık süreçte dikkat çekti.