Yalova’nın Altınova Belediyesi öncülüğünde bu yıl 116. kez kapılarını açmaya hazırlanan tarihi organizasyon, 19-20 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin en güçlü pehlivanlarını "Marmara’nın Er Meydanı"nda buluşturacak.

"Hasret bitiyor, Er Meydanı yeniden kuruluyor" sloganıyla duyurulan dev organizasyon, dualar, davullar ve kıran kırana mücadelelerle bölgede tam bir kültür şöleni havası estirecek.

Başkan Fazlaca’dan Tarihi Davet: "Biz Hazırız!"

Bir asrı geride bırakan bu dev mirası yeniden canlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, tüm güreşseverleri Fevziye Köyü’ne davet etti. Fazlaca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Burası Fevziye Er Meydanı. Biz hazırız, hasret bitiyor. Altınova’mızın köklü geleneği, ata sporumuzun sönmeyen meşalesi Tarihi Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri 116. yılında yeniden şahlanıyor. Bir asrı geride bırakan bu tarihi geleneği birlikte yaşamak ve yaşatmak için tüm hemşerilerimizi 19-20 Haziran tarihlerinde Fevziye Köyü Er Meydanı’na bekliyoruz."

Kırkpınar'ın Şifresi Bu Meydanda Gizli

Fevziye Köyü Muhtarı Ahmet Necmi Yüksel ise organizasyonun Türk yağlı güreş tarihi açısından önemine dikkat çekti. Tarih boyunca Fevziye’de kürsüye çıkan, derece elde eden pehlivanların Kırkpınar’da da büyük başarılara imza attığını hatırlatan Yüksel, geleneği yaşatan tek köy olma unvanını gururla taşıdıklarını vurguladı. Muhtar Yüksel, bu tarihi mirasın yeniden hayat bulmasını sağlayan Başkan Yasemin Fazlaca’ya köy halkı adına teşekkürlerini iletti.

İki Gün Sürecek Kültür ve Spor Şöleni

Gelenekten geleceğe köprü kuracak olan 116. Tarihi Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin program akışı ise şöyle:

19 Haziran Cuma (Saat 20.00): Organizasyonun ilk günü kültürel etkinliklere sahne olacak. Coşkulu bir konser programı ve büyüleyici Kafkas yöresel halk oyunları gösterisi ile şenliklerin fitili ateşlenecek.

20 Haziran Cumartesi (Saat 10.00): Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar er meydanına çıkacak. Kol bağlayıp salavatlar eşliğinde güreşecek olan sporcular, gün boyu sürecek nefes kesen mücadelelerle altın kemer ve kürsü için ter dökecek.

Marmara’nın en prestijli er meydanında gerçekleştirilecek bu tarihi buluşma, hem ata sporuna gönül verenleri hem de geleneksel köy kültürünü yerinde tecrübe etmek isteyenleri bekliyor.