Türk boksunun yükselen değerlerinden Yiğit Yazıcı, Dünya Boks Konseyi (WBC) altın kemer müsabakası için 4 aydır sürdürdüğü zorlu hazırlık sürecini tamamladı. 6 Haziran’da Tayland’da ringe çıkacak olan milli sporcu, kariyerindeki tek mağlubiyetin rövanşını alarak altın kemeri Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Yazıcı ve antrenörü Ali Çıtak, dev randevu öncesi adeta inanç tazeledi.

"En Büyük Gücümüz Dualarımız"

Haftanın 6 günü boyunca kondisyon, patlayıcı kuvvet ve teknik-taktik ağırlıklı çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yiğit Yazıcı, ringe çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti. Profesyonel kariyerinde çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan başarılı boksör, tek yenilgisini yine WBC organizasyonunda yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Buna bir rövanş da diyebiliriz. İnşallah kaybettiğimizi, bize ait olanı almak için tekrar gidiyoruz. Belli bir dünya sıralamasına ve puana ulaşmadan bu arenada yer alamazsınız. En son Rusya’da çok tecrübeli bir rakibimi yenerek bu hakkı kazandım. Yabancı bir ülkede, deplasmanda Türk bayrağını dalgalandırmak parayla satın alınamayacak bir duygu. İnşallah kazanıp bu zaferi milletimize armağan edeceğiz."

Milli boksör, hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen iş insanı Toygar Yedigöz’e de teşekkürlerini iletti.

Antrenör Ali Çıtak: "Hedefimiz Amerika Ringleri"

Yiğit Yazıcı’nın antrenörü Ali Çıtak ise amatör bokstaki başarılarının ardından profesyonel arenada da iddialı olduklarını vurguladı. Profesyonel boksun çok daha stratejik olduğunu ve doğru zamanda sağlam vuruşlar gerektirdiğini belirten Çıtak, galibiyetten emin: