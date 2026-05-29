Türk ve dünya voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı Dynavit, transfer piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun noktalanmasıyla birlikte şampiyonluk hedefiyle yeni kadro yapılanmasına giden turuncu-beyazlılar, Avrupa’nın yükselen yıldızı Aleksandra Uzelac ile sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki genç smaçör, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit’in başarısı için ter dökecek.

Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz: "Takımımıza Dinamizm Katacak"

Transferin resmiyet kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, genç oyuncunun potansiyeline ve karakterine vurgu yaptı. Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aleksandra, sadece sahaya koyduğu enerjisiyle değil, sergilediği güçlü karakterle de dikkat çeken bir oyuncu. Kariyerinde şimdiden önemli adımlar atmış ve kendisini en üst seviyede kanıtlamaya çok yaklaşmış bir isim. Şampiyonluğu hedefleyen kulüp yapımızın içinde, onun da kendi potansiyelini çok daha yukarı taşıyacağına inanıyoruz. Rekabetçi yapısı ve gelişime açık yaklaşımıyla takımımıza büyük bir dinamizm katacaktır."

Avrupa Voleybolunun Yükselen Değeri

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleksandra Uzelac, modern voleybolun gerektirdiği fiziksel gücü ve yüksek hücum yüzdesiyle tanınıyor. Sırbistan voleybolunun geleceği olarak gösterilen genç smaçörün, Eczacıbaşı Dynavit'in hem lig hem de Avrupa kulvarındaki şampiyonluk yarışına nasıl bir etki yapacağı şimdiden merak konusu.